Минфин ищет способ защитить рожающих женщин от непредвиденных последствий налоговой реформы

Реформа подоходного налога ввела в Эстонии прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц — чем больше человек получает, тем больший процент своих доходов он отдает государству, при этом ставка налога зависит от доходов человека за календарный год. Однако разработчики реформы не учли, что пособие по беременности и родам (фактически, зарплата почти за пять месяцев) выплачивается женщинам при уходе в декрет одним платежом.

Если женщина получает эту выплату в конце календарного года, то ее совокупные доходы за год резко увеличиваются, а вместе с ними и ставка подоходного налога. В результате после подачи налоговой декларации в следующем году у них фактически возникает обязанность вернуть часть пособия государству в виде подоходного налога.