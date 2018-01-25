Минфин Финляндии введет контроль за криптовалютами

Министерство финансов Финляндии готовит законопроект, который распространит направленный против отмывания денег контроль на фирмы, оказывающие услуги в области торговли криптовалютами.

Изменение закона связано с нововведениями в общей директиве Европарламента, Европейского совета и Еврокомиссии, касающейся противодействию отмывания денег. В директиве, опубликованной в декабре, определяются правила регулирования рынка криптовалют, сообщает YLE.

Финское законодательство исходит из того, что банки и страховые компании обязаны сообщать о подозрительной финансовой активности клиентов. Теперь такую же отчетность должны предоставлять компании, работающие на криптовалютной бирже.

В Финляндии такими компаниями являются, например, Prasos и Coiner. Prasos стоит за интернет-порталами Coinmotion и Bittiraha и владеет биткойн-автоматами, в которых можно купить или продать эту криптовалюту. Coiner же занимается исключительно собственной сетью биткойн-автоматов.

Среди прочего, эти фирмы обяжут проверять личность клиента перед совершением финансовой операции, а также вести регистр счетов наподобие банковского. В первую очередь контроль планируется осуществлять над теми компаниями, которые занимаются обменом криптовалют на настоящие деньги, а действующие в интернете пункты обмена одной криптовалюты на другую пока останутся за рамками государственного надзора.