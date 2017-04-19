19.04.2017, 18:00

Минэкономики: железная дорога Таллинн-Вильянди сохранится


rus.delfi.ee
EST
Минэкономики: железная дорога Таллинн-Вильянди сохранится
Foto: Tanel Meos

В Министерстве экономики заверили, что строительство магистрали Rail Baltica не повлияет на сохранение железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди, сообщает rus.err.ee.

"Строительство международной трассы Rail Baltica не ставит под угрозу сохранение железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди. Планирование Rail Baltica действительно требует принять решение о будущем участка железной дороги Лелле-Пярну до окончания строительства Rail Baltica, но на сообщение между Таллинном и Вильянди это не повлияет", — сказал в среду советник по связям с общественностью Минэкономики Михкель Лойде.

Ранее Лойде сообщил, что решение по этому вопросу будет принято в июне.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии