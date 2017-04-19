Минэкономики: железная дорога Таллинн-Вильянди сохранится

В Министерстве экономики заверили, что строительство магистрали Rail Baltica не повлияет на сохранение железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди, сообщает rus.err.ee.

"Строительство международной трассы Rail Baltica не ставит под угрозу сохранение железнодорожного сообщения между Таллинном и Вильянди. Планирование Rail Baltica действительно требует принять решение о будущем участка железной дороги Лелле-Пярну до окончания строительства Rail Baltica, но на сообщение между Таллинном и Вильянди это не повлияет", — сказал в среду советник по связям с общественностью Минэкономики Михкель Лойде.

Ранее Лойде сообщил, что решение по этому вопросу будет принято в июне.