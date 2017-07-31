Миллионы подписанных дигитально документов нуждаются в дополнительной защите

В конце июня Департамент государственной инфосистемы сообщил о необходимости обновить программное обеспечение ID-карты. С виду обычное плановое обновление скрывало однако одну важную деталь: для того, чтобы защитить старые подписанные дигитально документы, необходимо поставить на них новую печать, пишет Eesti Päevaleht.

Для частных лиц и учреждений публичного сектора это бесплатно, а вот фирмам придется выложить до нескольких тысяч евро.

”Мы начали выпускать первые цифровые подписи в 2002 году, и к настоящему моменту поставлено около 400 млн дигитальных подписей. Поскольку с течением времени технологии очень изменились, то необходимо обновить и криптографию”, — сказал директор отдела по развитию eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Поставить новый цифровой штамп на старые документы можно при помощи специального решения TeRa. Если этого не сделать, то возникнет опасность, что кто-то сможет использовать старые документы в корыстных целях.

"Например, кто-то может удалить из договора об аренде несколько нулей или изменить суммы в брачном договоре. При этом подпись на документе останется действительной", — сказал Арм. Он отметил, что на данный момент старым документам ничего не угрожает, но неизвестно, что будет через пять-десять лет, поэтому предотвратить это лучше загодя.

Для обычных пользователей процедура не должна вызвать никаких сложностей. Следует лишь скачать обновление программы ID-карты, которое само найдет в компьютере все устаревающие подписи и перенесет их в новый, устойчивый к взломам, контейнер. Все старые файлы останутся на прежнем месте, а рядом будут созданы новые ASIC-S файлы, которые можно открыть приложением DigiDoc3.

Более сложным, а, следовательно, и платным процесс будет для предприятий, которые хранят договора в отдельных бухгалтерских системах.

Сейчас в качестве рекомендуемого срока для оснащения документов штампами называется 1 июля следующего года, однако в зависимости от ситуации он может быть перенесен на более раннее время.