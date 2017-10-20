Миллионы компьютеров Apple впервые оказались под угрозой взлома из-за плеера

Хакеры захватили сайт компании-разработчика приложений Eltima с целью распространить вирус, способный заразить устойчивые к вредоносам устройства Apple. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Злоумышленникам удалось внедрить вирус в новую версию программы Elmedia Player — основного мультимедийного проигрывателя для миллионов ”яблочных” компьютеров.

Проигрыватель был заражен трояном Proton RAT, уже известным пользователям Windows. Программа умеет открывать злоумышленникам неограниченный доступ к устройству и собирать личные данные: от системных паролей и конфигурации VPN до истории браузеров и данных криптовалютных кошельков.

В материале издания не сообщается, когда именно разработчики антивирусного софта из компании ESET обнаружили заражение. Но 19 октября инженеры скомпрометированной компании сообщили, что очистили сайт и приложение от вредоносного кода.

Тем не менее эксперты рекомендуют пользователям Apple, недавно устанавливавшим Elmedia Player, проверить свои компьютеры.

Процент устройств, работающих на операционной системе MacOS, все еще слишком мал по сравнению с мировой массой компьютеров на базе Windows, поэтому для ”яблочной” техники довольно редко пишут специальные вредоносные программы. А наличие иммунитета к вирусам, выводящим из строя Windows, делает устройства Apple фактически неуязвимыми.