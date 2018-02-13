Миксер: покупать алкоголь в Латвии не патриотично, пейте лучше морс!

Министр иностранных дел Свен Миксер (Социал-демократическая партия) в интервью Delfi выразил свое отношение к трансграничной торговле. "Каждая политика должна быть разумной. То, что пороки облагаются — это нормально, но это должно быть в разумной степени", — сказал он.

При этом Миксер не считает разумным в качестве протеста налоговой политики ехать в день ЭР100 в Латвию: ”Я считаю, что призыв поехать в годовщину республики в Латвию покупать водку — самая антипатриотичная вещь, которую только можно представить. Если кто-либо хочет показать свою позицию и оставить бюджет без дохода от акциза, то можно в юбилей республики пить морс!”

Миксер добавил, что это не означает полный отказ от алкоголя: ”Никто из нас здесь не является маниакальным политиком-трезвенником”.

Он отметил, что если уменьшение дохода от акциза уменьшилось в основном в связи с трансграничной торговлей, то нужно исправлять ситуацию.