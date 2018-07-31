Микроквартиры атакуют! Цена квадратного метра таллиннских малосемеек достигает… 6000 евро

Квартиры гостиничного типа хорошо подходят для инвестиции: владелец зачастую сдает их в аренду. Арендаторы — молодежь, старики или работники, живущие вне Таллинна.

Новое веяние в бизнесе — микроквартиры: жилые помещения метражом менее 20 кв.м. Их строят или отделывают как в бывших общежитиях, так и в новых постройках. И продают по невероятным ценам!

Например, в доме на Нарвском шоссе, напротив ТЛУ, реновацией которого занимается Scandium Kinnisvara, цена квадратного метра таких маленьких квартирок достигает 6 000 евро. Это же предприятие занимается бывшим главным зданием Eesti Energia — оно станет модным жилым домом. За кв.м. в нем также придется выложить более 3 000 евро.