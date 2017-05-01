Михкель Рауд: Twitter — это ядерная кнопка у тебя под рукой

Известный блогер Михкель Рауд нечасто захаживает в социальные сети типа Twitter или Facebook и нисколько об этом не жалеет, ведь так у него остается больше времени для занятий посерьезнее. И всё-таки, почему он так решил?

”Что будет, если доверить безумцу компьютер и аккаунт в Twitter? Начнется третья мировая война. Когда в 2006 году четверо друзей придумали социальную сеть с ограничением в 140 знаков, они, разумеется, не представляли, во что выльется эта затея. Да они вообще ничего не могли загадывать, поскольку большинство стартапов оказывается на свалке истории уже в первый год своего существования. С какой же стати социальная сеть Twitter должна стать исключением? Но всё-таки стала, и у нее сейчас около 313 миллионов активных пользователей”, — сообщил Рауд в своем блоге Tele2.

Во всей этой истории не было бы ничего удивительного, если бы одним из пользователей Твиттера не стал Дональд Трамп. ”Наверное, не будет большой трагедии, если Трамп в конце января не переселится в Белый дом. Да и появление политиков, которые по ночам строчат в социальных медиа невесть что и невесть в какой кондиции, еще не предвещает неизбежную катастрофу. Это не аномалия, даже у нас, в Эстонии, таких хватает”, — написал блогер.

По его мнению, между Тоомасом Хендриком Илвесом и Дональдом Трампом есть одна большая разница: только от одного из них зависит безумно много, в том числе и безопасность на планете Земля. ”Вот почему Twitter может запросто превратиться в смертоносное оружие, и первые признаки уже налицо”, — таков неутешительный вывод Рауда.