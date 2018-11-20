Михаил Корб: государство делает все, чтобы вдохнуть новую жизнь в регионы

Депутаты Рийгикогу обсудили сегодня в качестве вопроса государственной важности тему регионов. По словам экс-министра государственного управления Михаила Корба, уже сегодня ситуация в регионах стала значительно лучше, чем была еще несколько лет назад, сообщает пресс-служба Центристской партии.
Михаил Корб отметил, что Конституция Эстонии гласит, что, выражая непоколебимую веру и твердую волю мы должны укреплять и развивать свое государство, которое создано для нынешних и грядущих поколений и которое призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века. ”Именно этого принципа и придерживается нынешнее правительство, считая, что сегодня мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы жизнь в Эстонии била ключом не только в крупных центрах притяжения, но и в небольших населенных пунктах и деревнях”, — сказал Михал Корб.
Корб добавил, что, благодаря уже принятым решениям, а также запланированным шагам, постепенно самоуправления начинают из посткризисного периода. ”В следующем году доходная база городов и сел вырастет на 20%. Кроме того, будет значительно улучшен инвестиционный фон самоуправлений, они получат порядка 1,5 миллиарда евро в следующие четыре года на инвестиции. Разумеется, не могу не напомнить о бесплатном региональном транспорте, который жители регионов приняли очень хорошо, благодаря чему выросло число пассажиров”, — напомнил Корб отметив также, что в 2019 году дотации на общественный транспорт вырастут до 100 миллионов евро, при этом 42 миллиона евро пойдут на компенсацию недополученных доходов с продажи билетов и на улучшение автобусных линий.
Экс-министр также посоветовал критикам, которые сегодня активно обвиняют правительство в отсутствии региональной политики, посмотреть в зеркало и вспомнить, в каком положении находились регионы и местные жители при их правлении. ”Не буду ходить далеко за примером и приведу статистику по Нарве. За последние десять лет уровень жизни в приграничном городе значительно вырос и это благодаря, в том числе справедливой политике центристов и росту не облагаемого налогом минимума. Если в 2007 году средняя зарплата в Нарве составляла 489 евро, то сегодня она выросла более чем на 80%, составив почти 900 евро в месяц”, — сказал Михаил Корб.