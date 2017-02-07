МИД Эстонии выделит Украине 400 000 евро

Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро.

Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома, передает rus.err.ee.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на Востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса, сообщила служба радионовостей ERR.

По словам Миксера, из-за возобновления боевых действий сейчас в Авдеевке более 20 000 человек вынуждены в зимних условиях оставаться без воды, отопления и света. В связи с этим и было принято решение о выделении 200 000 евро, для того, чтобы помочь преодолеть гуманитарный кризис как можно скорее.