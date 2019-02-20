Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

Базирующаяся в США компания Microsoft сообщила в среду, 20 февраля, о новой серии кибератак в Европе.

По данным корпорации, на этот раз их объектами стали 104 аккаунта сотрудников Германского общества внешней политики, а также европейских филиалов Института Аспена и Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (GMF).

Как уточняет Microsoft, речь шла об учетных записях в Бельгии, Франции, Германии, Польши, Румынии и Сербии.

Сведения о нападениях в киберпространстве получили центр корпорации, занимающийся разведкой в области угроз безопасности, и подразделение по борьбе с цифровой преступностью.

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