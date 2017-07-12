Microsoft отказался от поддержки Windows Phone

Компания Microsoft заявила об отказе выпуска обновлений для своей мобильной операционной системы Windows Phone 8.1. Об этом сообщает The Verge.

Это означает, что эта версия ОС больше не будет получать обновлений безопасности и другие апдейты. Решение вызвано невостребованностью этой операционной системы на мировом рынке.

Сообщается, что Microsoft продолжит поддержку Windows 10 Mobile, на которую приходится всего 20% от всех пользователей смартфонов на базе Windows.