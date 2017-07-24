Microsoft объявила об отказе от поддержки Paint

Microsoft после 32 лет использования графического редактора Paint отказалась от его поддержки в новых версиях Windows, сообщает компания. Программа попала в список «устаревших или нежелательных» программ.

Microsoft в новой версии программного обеспечения Windows 10 отказалась от обновления стандартного графического редактора Paint, который с 1985 года входил в число предустановленных программ операционной системы (ОС), об этом говорится в сообщении компании.

Разработчики новой версии Windows добавили Paint в список программ, которые ”удалены или устарели в обновлении Windows 10 Fall Creators Update”. Вместе с Paint разработчики новой версии ОС в список устаревших и не подлежащих обновлению программ добавили Outlook Express, Reader и Reading list.

Попадание в список устаревших или не подлежащих обновлению программ, которые ”не находятся в активной разработке и могут быть удалены в будущих выпусках”, означает, что полное удаление Paint — вопрос времени, говорится в сообщении. Точной даты выпуска обновленной версии операционной системы пока нет.

”Этот список предназначен для того, чтобы клиенты могли планировать свои действия с учетом того, что программы вскоре будут удалены”, — говорится в сообщении Microsoft.

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В апреле Microsoft представила версию операционной системы Windows 10 Creators Update, в которой был предустановлен Paint 3D. Однако уже тогда эта программа мало напоминала стандартный Paint и по сути им не являлась. Paint 3D существует автономно, прекращать его поддержку Microsoft не планирует.

Microsoft Paint — это один из первых графических редакторов, он стал частью базовой комплектации Windows с самого начала выпуска ОС компании. Первая версия Windows вышла в 1985 году — тогда Paint представлял из себя монохромный графический редактор. Разработчики программы научились сохранять созданные с ее помощью изображения в формате JPEG Paint только в Windows 98.

​Самая последняя версия Paint была создана для Windows 7 и более поздних версий — тогда программу значительно усовершенствовали, однако она по-прежнему оставалась слабой по своим технических характеристикам и все равно не могла конкурировать с другими графическими редакторами.