Microsoft, Lenovo и другие: крупнейшие концерны обвинили в использовании детского труда

Правозащитники обеспокоены безответственностью бизнеса: кобальт, содержащийся в ноутбуках и электрокарах, скорее всего, добывают дети из Конго.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обнародовала в среду, 15 ноября, доклад "Time to recharge" ("Время для перезарядки"), в котором, среди прочего, говорится об использовании крупными концернами детского труда при добыче кобальта.

Организация исследовала работу 29 предприятий, включая немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen, и установила, что ни одна из них не проводит "комплексную экспертизу соблюдения прав человека в своих цепочках поставок кобальта".

По данным AI, более половины всего кобальта в мире сегодня добывается в Конго. Его используют для литий-ионных батарей, которые применяются в электронике и автомобилестроении.

"Наше первоначальное расследование выявило, что кобальт, добываемый детьми и взрослыми в Конго в чудовищных условиях, попадает в цепочки поставок некоторых крупнейших мировых брендов. Когда мы обратились к этим компаниям с вопросами, то обнаружили, что многие из них даже не интересуются источниками кобальта", — пояснила Сима Джоши, глава отдела AI по вопросам бизнеса и прав человека.

Больше всего правозащитники недовольны работой Microsoft, Lenovo и Renault. Эти компании не добились заметного прогресса в борьбе с поставщиками, использующими детский труд. Apple, напротив, стал лидером индустрии в вопросе контроля за происхождением партий кобальта, но "только за счет общего низкого уровня ответственности компаний".

На публикацию доклада уже отреагировала Международная организация труда (МОТ). Ее глава Гай Райдер на международной конференции по ликвидации детского труда в Буэнос-Айресе призвал страны искоренить детский труд. По его словам, правительства должны укреплять нормы трудового права, заботиться о качестве образования, а также обеспечивать социальную защиту детей.

Эта проблема должна быть решена до 2025 года, говорится в докладе МОТ. Всего в мире используется труд 151,6 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет.