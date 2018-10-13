Microsoft готовит гибкий смартфон
Недавний патент компании Microsoft раскрыл интересные подробности относительно будущего сложного смартфона Microsoft Surface. Судя по всему, новинка получит не два дисплея, как сообщалось ранее, а один гибкий экран.
Недавний патент компании Microsoft раскрыл интересные подробности относительно будущего сложного смартфона Microsoft Surface. Судя по всему, новинка получит не два дисплея, как сообщалось ранее, а один гибкий экран.
Патентная заявка Microsoft на так называемое "откидное устройство" (Hinged Device), одобренная на днях Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO), подтверждает, что смартфон Surface не будет оснащаться двумя складываемыми экранами — вместо этого в Microsoft намерены оснастить устройство единым сгибаемым экраном.
Согласно описанию патента Microsoft на гаджет Hinged Device мобильное устройство будет оснащено единым экраном, который будет сгибаться внутрь с помощью специальной шарнирной "подвески" с гофрированной поверхностью с внешней стороны.
Компоненты шарнира, как указано в патенте, могут быть изготовлены из металла, пластмассы, полимеров и композитных материалов, при обработке которых будет использоваться литье под давлением, пакетирование, 3D-печать и другие методики или их сочетания.
В результате гаджет будет работать как смартфон в сложенном состоянии и как планшет в разложенном. Более крупный экран складного гаджета, по мнению авторов патентной заявки, обеспечит пользователям большую эффективность работы, особенно в многозадачном мультиоконном рабочем режиме.
С большой вероятностью Microsoft в случае массового производства подобного устройства будет ориентировать его на бизнес-пользователей нежели на сектор бытовых устройств.
В дополнение в патенте также отмечено, что описанный в заявке способ крепления сгибаемого дисплея может применяться в ноутбуках, смартфонах, планшетах, надеваемой "умной" электронике "и в других имеющихся, разрабатываемых или еще не созданных типах устройств".
О секретном проекте Andromeda, в рамках которого последние два года, по данным The Verge, Microsoft разрабатывает необычное портативное устройство линейки Surface, стали известны из внутренней переписки сотрудников компании. Согласно этим данным гаджеты категории Andromeda станут "новой пробивной категорией устройств, которые повлияют не только на расклад линейки Surface, но также смогут размыть границы между тем, что сегодня считается ПК и мобильным телефоном".
Есть вероятность, что вреди технологических вендоров первой представит складной смартфон южнокорейская Samsung. Президент мобильного направления компании Донг Джин Ко сообщил телеканалу CNBC, что это случится до конца года. По данным газеты The Wall Street Journal, стоимость устройства может составить около $1,5 тыс.
Устройство может быть представлено на конференции разработчиков Samsung в ноябре в Сан-Франциско. Топ-менеджер признал, что процесс разработки нового смартфона оказался "сложным", но компания "практически завершила" его. Исследования компании свидетельствуют об интересе пользователей к такому устройству, добавил представитель Samsung.
Топ-менеджер отметил, что при разработке нового устройства компания использовала опыт разработки планшетов. Он считает, что большую часть времени пользователи будут использовать смартфон в сложенном состоянии, разворачивая его, например, при запуске видео.
Большинство первых смартфонов со сгибающимися дисплеями получат примерно одинаковый форм-фактор, а дисплей в сложенной состоянии будет находиться внутри корпуса. Хотя для этого создателями панелей приходится решить важный вопрос прочности дисплеев в месте сгиба.
Samsung Display планирует поставлять гибкие экраны не только для смартфонов Samsung, но и производителям других устройств. Как стало известно изданию ETNews и The Investor, компания уже направила прототипы дисплеев ряду китайских производителей смартфонов, включая Oppo и Xiaomi.
Эксперты полагают, что, осваивая сегмент гибких смартфонов, Samsung Display решила быстро создать целую экосистему и занять доминирующую позицию. В середине июля 2018 г. конгломерат Samsung Group, к которому относится Samsung Electronics, создал целевую группу из 200 инженеров, которые ранее работали в различных подразделениях по разработке OLED-продукции. Теперь они начали работать сообща, для того чтобы решить технические проблемы и ускорить серийное производство гнущихся дисплеев.
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