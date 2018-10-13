Microsoft готовит гибкий смартфон



Патентная заявка Microsoft на так называемое "откидное устройство" (Hinged Device), одобренная на днях Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO), подтверждает, что смартфон Surface не будет оснащаться двумя складываемыми экранами — вместо этого в Microsoft намерены оснастить устройство единым сгибаемым экраном.

Согласно описанию патента Microsoft на гаджет Hinged Device мобильное устройство будет оснащено единым экраном, который будет сгибаться внутрь с помощью специальной шарнирной "подвески" с гофрированной поверхностью с внешней стороны.

Компоненты шарнира, как указано в патенте, могут быть изготовлены из металла, пластмассы, полимеров и композитных материалов, при обработке которых будет использоваться литье под давлением, пакетирование, 3D-печать и другие методики или их сочетания.

В результате гаджет будет работать как смартфон в сложенном состоянии и как планшет в разложенном. Более крупный экран складного гаджета, по мнению авторов патентной заявки, обеспечит пользователям большую эффективность работы, особенно в многозадачном мультиоконном рабочем режиме.

С большой вероятностью Microsoft в случае массового производства подобного устройства будет ориентировать его на бизнес-пользователей нежели на сектор бытовых устройств.

В дополнение в патенте также отмечено, что описанный в заявке способ крепления сгибаемого дисплея может применяться в ноутбуках, смартфонах, планшетах, надеваемой "умной" электронике "и в других имеющихся, разрабатываемых или еще не созданных типах устройств".