17.06.2017, 19:56

Michelin представил шины будущего: без воздуха и общаются с автомобилем

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NEWSru.com
EST
MOTOR-ELECTRIC/PARIS
Foto on illustratiivne.Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Французская компания Michelin представила концепт "умной" шины, которая будет революционна по своей структуре и сможет обмениваться информацией с автомобилем, чтобы подстраиваться под текущие потребности — погоду, рельеф, качество дороги и т.п.

Разработчики считают, что такие шины будут безвоздушными, представляя собой разветвленную полимерную структуру, которая "имитирует естественный процесс роста растительного или минерального происхождения, а иногда и животного, как, например, у кораллов".

"Умные" шины будут изготавливать из биоразлагаемых переработанных материалов, пригодных для повторного использования. При этом в будущем автовладельцы смогут сами распечатывать шины или новые протекторы на 3D-принтерах, создавая наиболее оптимальный и персонализированный вариант для своего автомобиля.

По замыслу разработчиков, шина сможет восстанавливать изношенный протектор методом 3D-печати и даже менять его прямо на шоссе перед дальней поездкой. Ради поддержки этих функций в концепт встроены датчики, общающиеся с бортовой электроникой, отмечает Drive.ru.

На этой неделе концепт был представлен на международном форуме по "зеленому" транспорту Movin’On в Монреале.

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