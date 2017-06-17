Michelin представил шины будущего: без воздуха и общаются с автомобилем

Французская компания Michelin представила концепт "умной" шины, которая будет революционна по своей структуре и сможет обмениваться информацией с автомобилем, чтобы подстраиваться под текущие потребности — погоду, рельеф, качество дороги и т.п.

Разработчики считают, что такие шины будут безвоздушными, представляя собой разветвленную полимерную структуру, которая "имитирует естественный процесс роста растительного или минерального происхождения, а иногда и животного, как, например, у кораллов".

"Умные" шины будут изготавливать из биоразлагаемых переработанных материалов, пригодных для повторного использования. При этом в будущем автовладельцы смогут сами распечатывать шины или новые протекторы на 3D-принтерах, создавая наиболее оптимальный и персонализированный вариант для своего автомобиля.

По замыслу разработчиков, шина сможет восстанавливать изношенный протектор методом 3D-печати и даже менять его прямо на шоссе перед дальней поездкой. Ради поддержки этих функций в концепт встроены датчики, общающиеся с бортовой электроникой, отмечает Drive.ru.

На этой неделе концепт был представлен на международном форуме по "зеленому" транспорту Movin’On в Монреале.