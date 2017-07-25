Michael Kors купит обувную компанию Jimmy Choo за 1,2 млрд долларов

Гонконгский производитель модной одежды и сумок Michael Kors договорился о приобретении компании Jimmy Choo, производящей обувь премиум-сегмента. Сумма сделки составит $1,2 млрд.

Michael Kors Holdings Ltd. купит базирующуюся в Лондоне Jimmy Choo Plc с премией к рынку около 18%. Сумма сделки составит £896 млн ($1,2 млрд), выкуп состоится по 230 пенсов за бумагу. Цена, как отмечает Bloomberg, в 17,5 раза выше EBITDA Jimmy Choo за 2016 год. Условия сделки согласованы советами директоров обеих компаний.

Представители Michael Kors уже заявили, что намерены сохранить нынешний менеджмент производителя обуви. В частности, на своем посту останется гендиректор Jimmy Choo Пьер Дени.

Рынок отреагировал на новость о сделке Michael Kors и Jimmy Choo позитивно — котировки акций последней на открытии торгов выросли почти на 17%.

Сейчас основным акционером Jimmy Choo является JAB Holdings Co. — инвесткомпания семьи миллиардеров Райман (четыре представителя этой семьи делят 501-е место в глобальном списке миллиардеров Forbes с состоянием $3,7 млрд каждый). JAB купила Jimmy Choo в 2011 году за £500 млн. В 2014 году Jimmy Choo вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, а доля Райманов сократилась до 68%.

Сделка происходит на фоне консолидации компаний luxury-индустрии, указывает Bloomberg. В частности, ранее в 2017 году конкурент Michael Kors, компания-производитель аксессуаров Coach Inc., объявила о покупке производителя модной одежды Kate Spade & Co (ранее известная как Liz Clаiborne).

JAB выставила Jimmy Choo на продажу в апреле 2017 года — компания решила сосредоточиться на производстве продуктов питания и сетевых кофейнях. В частности, компания заявила о планах купить производителя хлеба Panera Bread Co. за $7,2 млрд, а до этого — приобрела сети кофеен Caribou Coffee и Krispy Kreme Doughnuts.

Компания Jimmy Choo была основана малайзийским дизайнером Джимми Чу в Лондоне в 1996 году. Бренд достаточно быстро получил известность в связи с тем, что его поклонниками стали многие известные личности, среди которых принцесса Диана. Сейчас компании принадлежит порядка 150 брендовых магазинов по всему миру.