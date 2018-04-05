05.04.2018, 20:40

Мгновенные банковские платежи в выходные и праздничные дни заработают в Эстонии через год


rus.delfi.ee
EST
Digiretsept
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Банк Эстонии надеется, что вводимые в ЕС межбанковские платежи, которые в праздничные и выходные дни работают так же, как и в обычные дни, в Эстонии заработают к концу этого года, передает rus.err.ee.

Сами банки подтверждают, что ведут работу над тем, чтобы переводы между банками проходили всего за несколько секунд в любой день, и надеются, что услуга будет доступна не позднее начала следующего года. До сих пор только банк SEB с конца прошлого года готов осуществлять такие платежи, но из-за отсутствия соответствующей услуги у банка-корреспондента клиентам это мало что дает.

Мгновенные банковские переводы означают то, что, независимо от выходных или праздничных дней, межбанковские переводы происходят в течение десяти секунд круглосуточно, если сумма платежа не превышает 15 000 евро.

Банковские переводы в режиме реального времени являются новой банковской политикой Европейского союза, а это означает, что мгновенные платежи в течение нескольких лет должны стать основной услугой, то есть нормой для всех.

Вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер заявил, что все действующие в Эстонии банки смогут внедрить систему мгновенных платежей в течение года.

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