Международные денежные переводы TransferWise станут доступны и для клиентов Monzo

Ориентированный на работу с бизнес-клиентами банк из Великобритании Monzo и ведущая европейская финансово-технологическая компания TransferWise заключили соглашение, которое позволит клиентам Monzo быстро и дешево осуществлять международные платежи, сообщают компании.
Monzo интегрировано в TransferWise через API интерфейс (Application Programming Interface), чтобы клиенты могли пересылать деньги в 16 валютах напрямую через мобильное приложение Monzo. У TransferWise есть похожая договоренность с французским банком BPCE, немецким мобильным банком N26 и эстонским банком LHV.
Низкие и прозрачные тарифы TransferWise, а также быстрота, упрощают движение денег через границу. Клиенту сразу же сообщают сколько точно он должен будет заплатить и какую сумму он получит в другой валюте. Уведомления позволяют следить за платежами в реальном времени.
Для тех клиентов Monzo, у которых еще нет аккаунта TransferWise, он будет создан автоматически, если они решат сделать перевод за границу. Если они уже являются пользователями TransferWise, то могут пользоваться своими данными, входя через Monzo.