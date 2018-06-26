26.06.2018, 08:30

Международные денежные переводы TransferWise станут доступны и для клиентов Monzo

 (1)
rus.delfi.ee
EST
TransferWise Challenge 2015 finaal
TransferWise Challenge 2015 finaalFoto: Sander Hiire

Ориентированный на работу с бизнес-клиентами банк из Великобритании Monzo и ведущая европейская финансово-технологическая компания TransferWise заключили соглашение, которое позволит клиентам Monzo быстро и дешево осуществлять международные платежи, сообщают компании.

Monzo интегрировано в TransferWise через API интерфейс (Application Programming Interface), чтобы клиенты могли пересылать деньги в 16 валютах напрямую через мобильное приложение Monzo. У TransferWise есть похожая договоренность с французским банком BPCE, немецким мобильным банком N26 и эстонским банком LHV.

Низкие и прозрачные тарифы TransferWise, а также быстрота, упрощают движение денег через границу. Клиенту сразу же сообщают сколько точно он должен будет заплатить и какую сумму он получит в другой валюте. Уведомления позволяют следить за платежами в реальном времени.

Для тех клиентов Monzo, у которых еще нет аккаунта TransferWise, он будет создан автоматически, если они решат сделать перевод за границу. Если они уже являются пользователями TransferWise, то могут пользоваться своими данными, входя через Monzo.

Клиенты могут отправлять деньги со своего счет в 16 самых популярных валютах, к которым в будущем добавятся новые. Платеж поступит к получателю сразу или в течение пары часов. Чтобы сделать платеж по среднему рыночному курсу обмена, у клиента берут небольшую предоплату, которая понятно отражается в приложении Monzo.

Исполнительный директор и соучредитель TransferWise Кристо Кяэрманн: ”Monzo разделяет нашу идею привнести справедливость и прозрачность в банковский сектор, поэтому это великолепно, что теперь и у клиентов Monzo есть доступ к международным платежам через наш API. Monzo — наше первое партнерство на рынке с банком из Великобритании, который присоединился к нашим другим европейским партнёрам, желающим предлагать своим клиентам лучшие услуги. Вместе мы создадим новый стандарт в розничном банковском обслуживании, создавая умные и дешевые услуги, которые на самом деле соответствуют ожиданиям сегодняшних потребителей”.

ТОП

Исполнительный директор Monzo Том Блумфельд сказал: ”Уже какое-то время мы хотели начать предлагать своим клиентам международные платежи. У тысяч клиентов есть друзья и родственники, живущие за границей, и они не должны платить высокую цену за то, чтобы отправить деньги. Как TransferWise, так и Monzo нацелены на создание справедливых, прозрачных и дружелюбных к пользователям продуктов. TransferWise значительно изменил рынок международных платежей, и мы рады, что у наших клиентов теперь есть доступ к быстрым, дешевым и удобным международным переводам, напрямую через приложение Monzo”.

В ближайшие недели Monzo начнет предлагать международные платежи 750 000 клиентам. Клиенты, использующие как Android, так и iOS, смогут уже с сегодняшнего дня видеть возможность совершения международных платежей.

Партнерство Monzo с Transferwise — это одно из начинаний новейшего банка с целью сделать Monzo лучше. Боле 3 миллионов людей используют Transferwise, чтобы каждый месяц переводить более 2 миллиардов евро. Компания предлагает денежный обмен в более чем 50 валютах. В этом году компания вывела на рынок счёт без границ (Borderless account) и дебетовую карточку, которая позволяет людям на виртуальном счету хранить деньги в более чем 40 валютах.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, какие дороги в Таллинне отремонтируют в ближайшие годы

26.06.2018
На прошлой неделе Таллиннское горсобрание утвердило стратегию бюджета на следующие четыре года. Помимо прочего, был представлен список шоссе и улиц, которые будут отремонтированы.
Подробнее


ВИДЕО: Заключенная Таллиннской тюрьмы рассказала о себе и том, как арестанты могли бы приносить пользу обществу

26.06.2018
Анастасия Шацкая отбывает наказание в Таллиннской тюрьме. Это — не первое ее наказание. У нее было совершенно нормальное детство, отец — полицейский, который занимался расследованием тяжких преступлений. В школе Анастасия училась хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Где деньги, Валера? "Счастливые" обладатели билетов на дважды отмененный концерт Леонтьева ждут компенсации

26.06.2018
"Дочка подарила мне билеты на концерт Валерия Леонтьева, который должен был состояться еще в декабре прошло года. Потом его перенесли на май. Прошло полгода, и нам заявляют, что концерта не будет вообще. Получается, что организаторы получили деньги от нас, полгода их где-то проворачивали, а теперь готовы нам вернуть", — возмущается читатель "МК Эстонии".
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107332003
113,40 €
68,04 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

ВИДЕО: Испания не справилась с Марокко, Роналду не забил пенальти

25.06.2018
На редкость драматичным получился заключительный тур первого этапа чемпионата мира по футболу в группе В: Испания сыграла вничью в Калининграде с Марокко - 2:2 (1:1), а Португалия упустила в Саранске победу в добавленное время с Ираном - 1:1 (1:0).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обращение читателя к покупателям: будьте более доброжелательны! На месте кассира могли оказаться и вы

26.06.2018
Я пишу вам с надеждой, что это поможет не только мне, но и тем людям которые не имеют опыта работы в сфере торговли и только начинают там работу. Ведь почему там такая большая текучка — люди не выдерживают этого напряжения и увольняются.
Подробнее

Swedbank: yровень жизни в Эстонии и вправду ниже, чем в Литве?

26.06.2018
Опубликованные в начале этой недели статистической службой Европейского союза данные показывают, что в Эстонии потребительские расходы на человека с учетом разницы цен между государствами в прошлом году составили 72% от среднего показателя по ЕС, и что от нас отстают всего пять государств. Литва с показателем 88 процентов находится в середине списка, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Подробнее

Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией

25.06.2018
Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ