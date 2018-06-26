Международные денежные переводы TransferWise станут доступны и для клиентов Monzo

Клиенты могут отправлять деньги со своего счет в 16 самых популярных валютах, к которым в будущем добавятся новые. Платеж поступит к получателю сразу или в течение пары часов. Чтобы сделать платеж по среднему рыночному курсу обмена, у клиента берут небольшую предоплату, которая понятно отражается в приложении Monzo.

Исполнительный директор и соучредитель TransferWise Кристо Кяэрманн: ”Monzo разделяет нашу идею привнести справедливость и прозрачность в банковский сектор, поэтому это великолепно, что теперь и у клиентов Monzo есть доступ к международным платежам через наш API. Monzo — наше первое партнерство на рынке с банком из Великобритании, который присоединился к нашим другим европейским партнёрам, желающим предлагать своим клиентам лучшие услуги. Вместе мы создадим новый стандарт в розничном банковском обслуживании, создавая умные и дешевые услуги, которые на самом деле соответствуют ожиданиям сегодняшних потребителей”.

Исполнительный директор Monzo Том Блумфельд сказал: ”Уже какое-то время мы хотели начать предлагать своим клиентам международные платежи. У тысяч клиентов есть друзья и родственники, живущие за границей, и они не должны платить высокую цену за то, чтобы отправить деньги. Как TransferWise, так и Monzo нацелены на создание справедливых, прозрачных и дружелюбных к пользователям продуктов. TransferWise значительно изменил рынок международных платежей, и мы рады, что у наших клиентов теперь есть доступ к быстрым, дешевым и удобным международным переводам, напрямую через приложение Monzo”.

В ближайшие недели Monzo начнет предлагать международные платежи 750 000 клиентам. Клиенты, использующие как Android, так и iOS, смогут уже с сегодняшнего дня видеть возможность совершения международных платежей.

Партнерство Monzo с Transferwise — это одно из начинаний новейшего банка с целью сделать Monzo лучше. Боле 3 миллионов людей используют Transferwise, чтобы каждый месяц переводить более 2 миллиардов евро. Компания предлагает денежный обмен в более чем 50 валютах. В этом году компания вывела на рынок счёт без границ (Borderless account) и дебетовую карточку, которая позволяет людям на виртуальном счету хранить деньги в более чем 40 валютах.