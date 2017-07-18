Metro Capital начала строительство и продажу новых квартир у парка Кадриорг

Предприятие по развитию недвижимости Metro Capital начало продажи второго этапа "Резиденций Кийкри", расположенных в Кадриорге. Всего в продажу поступают 54 просторные и экологичные квартиры, предлагающие качество высшего уровня и самые современные удобства, сказано в пресс-релизе предприятия.

В рамках второго этапа развития "Резиденций Кийкри" в продажу поступят двух-, трех-, и четырехкомнатные квартиры по цене от 149 000 до 359 000 евро.

Новое здание будет находиться в конце тупиковой улицы, примыкающей к парку Кадриорг. Возводимые дома окружают дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также прибрежный променад.

По словам исполнительного директора Metro Capital Марта Хабакука, проект "Резиденций Кийкри" ставит акценты на тех же ценностях, которые заложены в основе всех остальных проектов Metro Capital, а это высокое качество строительства, внутренней отделки и архитектуры, а также забота об окружающей среде. Все это соответствует миссии Metro Capital по созданию жилья, ценность которого будет оставаться высокой на протяжении поколений.

В строительстве здания, спроектированного заслуженным архитектором Иллимаром Труверком, использовано сочетание дерева, камня и стекла. На крыше будут установлены солнечные панели, с помощью мобильного устройства можно будет регулировать отопление и вентиляцию каждой квартиры и следить за текущими коммунальными расходами.