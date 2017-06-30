Местным самоуправлениям выделят средства на повышение зарплаты воспитателей детсадов

С сентября местные самоуправления будут получать дополнительные субсидии на организацию образования и деятельности по интересам для молодежи, а также на увеличение зарплат воспитателей детских садов, сообщает Министерство образования и науки.

Соответствующие дополнения в условия распределения средств из фонда поддержки местных самоуправлений были сегодня утверждены Правительством.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, дополнительные средства выделяются с целью сделать заработную плату воспитателей детского сада более конкурентоспособной.

”Мы мотивируем местные самоуправления вносить свой вклад в повышение зарплат, а также создаем возможности для улучшения доступности услуг опорных специалистов”, — сказала министр Репс. ”Что касается поддержки образования и деятельности по интересам для молодежи, то наша цель — сделать их более доступными и разнообразными, чтобы больше молодых людей смогли заниматься тем, что им интересно, и в провинции расширились бы возможности выбора”.

На поддержку расходов на оплату труда педагогов дошкольных учреждений с 2017 по 2021 год в государственном бюджете запланирован 61 миллион евро. При необходимости, местные самоуправления могут использовать субсидии на покрытие расходов на оплату труда опорных специалистов или направить их на улучшение доступности услуг таких специалистов.

Субсидии получат те самоуправления, которые с 1 сентября повысили минимальную границу оплаты труда воспитателя детского сада по меньшей мере до 840 евро, то есть до 80% от минимального размера оплаты труда учителя общеобразовательной школы, с 2018 года увеличат размер зарплаты как минимум до 85%, с 2019 года — до 90%, а в случае, если речь идет о педагоге с магистерской степенью или эквивалентным образованием, до 100%. Соответствующее решение местные самоуправления должны принять не позднее 20 августа.

В этом году местным самоуправлениям будет выделено 5,7 миллионов евро на поддержку образования и деятельности по интересам, начиная с 2018 года размер субсидий увеличится до 14,25 миллионов евро в год. Местные самоуправления должны предлагать молодым людям образование и деятельность по интересам по меньшей мере в трех областях: культура, спорт и естественные и точные науки и технологии.

При расчете размера дополнительных средств, выделяемых волостям и городам, за основу берутся следующие компоненты: число молодых людей; число молодых людей с недостатками здоровья; число молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет, проживающих в семьях, испытывающих трудности в повседневной жизни; финансовые возможности единицы местного самоуправления; региональная доступность образования по интересам и деятельности по интересам.

Для того, чтобы использовать дополнительные средства, местные самоуправления должны составить программу — индивидуальную или совместно с другими самоуправлениями — в которой дается оценка нынешнему образованию и деятельности по интересам, узкие места и способы их разрешения. В первую очередь, программа должна исходить из интересов молодых людей, а также следует обеспечить рассмотрение предложений муниципальных и частных лиц на равных условиях, основываясь на их содержании.