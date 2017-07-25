Местные самоуправления намерены наладить широкополосный доступ в интернет по всей Эстонии

Жители Эстонии в скором времени начнут бороздить просторы интернета на высоких скоростях. Разогнать всемирную сеть по всей стране предложили представители местных самоуправлений, передает rus.err.ee.

Подать заявку на участие в масштабном проекте по налаживанию широкополосного соединения можно до конца августа.

Несмотря на развитие электронных коммуникаций, по которому Эстония находится едва ли не в первых рядах ЕС, высокоскоростным интернетом в стране могут воспользоваться далеко не все. Даже в нескольких километрах от столицы.

В волости Йыэляхтме приблизительно 50% домохозяйств дали согласие на участие в проекте, сказал член волостной управы Йыэляхтме Прийт Пылдма.