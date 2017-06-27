Местные мобильные операторы: мы готовы к председательству Эстонии в ЕС

В таллиннском Котле культуре, который станет основным местом проведения международных мероприятий во время председательства Эстонии в Совете Евросоюза, развернута мощная инфраструктура мобильной связи, построенная совместными усилиями Tele2, Telia и Elisa, значится в пресс-релизе.

По словам директора радиосети Tele2 Танела Сарри, руководившего строительными работами с участием трех операторов, на реализацию масштабного проекта ушло 220 дней. За этот срок в здании было уложено около одного километра коммуникационных кабелей и установлена 41 внутренняя антенна. ”Скоростных и емкостных ресурсов сети хватает для одновременного обслуживания 1500 пользователей”, — уточнил Т. Сарри.

Как сообщил Т. Сарри, используемое оборудование задействует частотные диапазоны 2G и 3G, а также двухчастотный диапазон 4G, что необходимо для обеспечения достаточной мощности системы. Кроме того, на крыше здания установлены передающие станции внешней связи.

Эстония председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2017 года. В качестве основного места для проведения заседаний, в том числе неофициальных встреч министров и конференций будет использоваться таллиннский Котел культуры.