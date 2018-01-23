Мессенджерам запретили рассказывать о запросах ФСБ. Чем это грозит?

Правительство России запретило интернет-мессенджерам разглашать любую информацию о взаимодействии со спецслужбами. Пользователи мессенджеров, которые исполняют российское законодательство, никогда не узнают, как часто и эти сервисы удовлетворяют любопытство ФСБ.

Администрации мессенджеров (в действующем законе их называют организаторами распространения информации в интернете, ОРИ) должны обеспечивать "неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам", следует из текста постановления правительства от 18 января. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 22 января.

Для передачи данных пользователей спецслужбам мессенджеры должны устанавливать специальные программно-технические средства. Какие именно, не уточняется. Своим постановлением правительство России запретило размещать эти средства за пределами страны.

Постановление напрямую касается мессенджеров, которые зарегистрированы в реестре ОРИ Роскомнадзора. В их числе Telegram, "Агент Mail.ru", китайский WeChat, российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Запрещено быть прозрачными

Международные IT-компании сообщают об обращениях спецслужб в отчетах прозрачности, публикуемых два раза в год. Так, последний отчет Facebook относится ко второй половине 2016 года, отчеты Google, Twitter и Microsoft — к первой половине 2017 года. Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не публикуют отчеты о прозрачности и отказываются предоставлять их по запросу.

Правительство не определило наказание за разглашение информации о взаимодействии со спецслужбами, отмечает юрист правозащитной "Команды 29" Дарьяна Грязнова.

"Если ОРИ откажется подчиняться этим требованиям, формально нет составов, по которым можно привлечь к его к ответственности — Административный кодекс устанавливает ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, а также за неисполнение обязанностей, которые возложены федеральным законом (а здесь подзаконный акт)", — отмечает юрист.

Грязнова напоминает, что в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, информация о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах такой деятельности является государственной тайной.

"Смысл один — если органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности и иные органы, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, решили почитать вашу переписку, то сделают это, и сейчас хотят заставить представителей мессенджеров не сообщать об этом никому", — резюмирует юрист.

Постановление правительства полностью закрывает транспарентность правоприменения и какой-либо общественный контроль, считает партнер Центра цифровых прав, адвокат в сфере киберправа Саркис Дарбинян.

"ООН рекомендует IT-компаниям обеспечивать максимальную прозрачность в своей политике, стандартах и действиях, которые подразумевают свободу выражения мнений и другие основные права", — говорит Дарбинян.

"Такие проекты, как Ranking Digital Rights, исследуют отчеты крупных IT-компаний и ранжируют их, исходя из уровня прозрачности. Судя по позиции правительства, работа таких проектов в России будет невозможна, а весь процесс будет происходить за закрытыми дверями. Это может крайне плохо сказаться на цифровых правах российских пользователей", — считает эксперт.

Мессенджеры обязаны…

Российский закон о мессенджерах вступил в силу 1 января 2018 года. По нему мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Закон обязывает мессенджеры обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе властей, а также ограничивать передачу сообщений, которые содержат "неправомерную информацию". В случае неисполнения мессенджером этих требований закон позволяет операторам связи закрыть доступ к сервису по решению суда.

За нарушения закона на мессенджеры может быть наложен штраф до 1 млн рублей.