Merko Ehitus скоро начнет строить в Риге логистический центр Lidl

Латвийская строительная компания Merks, контролируемая эстонской группой Merko Ehitus, подписала с компанией Lidl Latvija договор о строительстве в Риге улице Улброкас логистического центра розничной сети Lidl, пишет delfi.lv. Об этом говорится в сообщении Merko Ehitus для биржи Nasdaq Tallinn.
Общая площадь помещений логистического центра составит 47 тыс. квадратных метров. Проект состоит из складского и административного здания с инфраструктурой.
Согласно договору, совокупная стоимость работ составит 42,5 млн евро (без учета НДС).