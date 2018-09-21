Merko Ehitus скоро начнет строить в Риге логистический центр Lidl

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Lidl. Foto: Scanpix, SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Латвийская строительная компания Merks, контролируемая эстонской группой Merko Ehitus, подписала с компанией Lidl Latvija договор о строительстве в Риге улице Улброкас логистического центра розничной сети Lidl, пишет delfi.lv. Об этом говорится в сообщении Merko Ehitus для биржи Nasdaq Tallinn.