21.09.2018, 20:03

Merko Ehitus скоро начнет строить в Риге логистический центр Lidl

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rus.DELFI.lv
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Lidl.
Lidl.Foto: Scanpix, SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA

Латвийская строительная компания Merks, контролируемая эстонской группой Merko Ehitus, подписала с компанией Lidl Latvija договор о строительстве в Риге улице Улброкас логистического центра розничной сети Lidl, пишет delfi.lv. Об этом говорится в сообщении Merko Ehitus для биржи Nasdaq Tallinn.

Общая площадь помещений логистического центра составит 47 тыс. квадратных метров. Проект состоит из складского и административного здания с инфраструктурой.

Согласно договору, совокупная стоимость работ составит 42,5 млн евро (без учета НДС).

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