Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин

"Германия — четвертая экономика мира по объему валового национального продукта и крупнейшая страна из тех, где руководство осуществляется женщиной (Федеральный президент исполняет представительские функции. — Ред.)", — пояснили составители перечня.

На второй позиции, как и год назад, — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Единственная представительница России в перечне — председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она расположилась на 49-й строчке, обойдя, к примеру, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерику Могерини (67).

Составлявшая Набиуллиной компанию в прошлом году руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян теперь список покинула.