Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин

Канцлер ФРГАнгела Меркель заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз, уточняет во вторник, 4 декабря, интернет-издание Spiegel Online.
"Германия — четвертая экономика мира по объему валового национального продукта и крупнейшая страна из тех, где руководство осуществляется женщиной (Федеральный президент исполняет представительские функции. — Ред.)", — пояснили составители перечня.
На второй позиции, как и год назад, — премьер-министр ВеликобританииТереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Единственная представительница России в перечне — председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она расположилась на 49-й строчке, обойдя, к примеру, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерику Могерини (67).
Составлявшая Набиуллиной компанию в прошлом году руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян теперь список покинула.
Из 100 самых влиятельных женщин мира 20 — дебютанты. В числе тех, кто за год покинул рейтинг, — экс-госсекретарь СШАХиллари Клинтон (в 2016 году занимала вторую позицию, однако после поражения от Дональда Трампа в 2017-м опустилась на 65-е место), а также постпред США в ООН Никки Хейли.