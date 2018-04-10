Меркель увязала ”Северный поток-2” с транзитом газа через Украину

Реализация проекта ”Северный поток-2” невозможна без определения будущего украинского транзита. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал ”112 Украина”.
По словам Меркель, Германия считает важным сохранение поставок газа через территорию Украины. ”Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса”, — сказала она.
Канцлер ФРГ 9 апреля обсудила проект нового газопровода в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Порошенко предостерег Германию от строительства ”Северного потока-2” и предложил транзит газа.