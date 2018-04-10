Меркель увязала ”Северный поток-2” с транзитом газа через Украину

Транзит топлива через территорию Украины будет гораздо дешевле и ”может быть легко и выгодно модернизирован”, полагает глава государства: ”Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2"”.

В конце марта Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории.

”Северный поток-2” — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.