10.04.2018, 17:10

Меркель увязала ”Северный поток-2” с транзитом газа через Украину

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Lenta.ru
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Angela Merkeli ja Taavi Rõivase ühine pressikonverents
Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja peaminister Taavi Rõivase ühine pressikonverents 2016. aasta augustisFoto: Ilmar Saabas

Реализация проекта ”Северный поток-2” невозможна без определения будущего украинского транзита. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал ”112 Украина”.

По словам Меркель, Германия считает важным сохранение поставок газа через территорию Украины. ”Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса”, — сказала она.

Канцлер ФРГ 9 апреля обсудила проект нового газопровода в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Порошенко предостерег Германию от строительства ”Северного потока-2” и предложил транзит газа.

Транзит топлива через территорию Украины будет гораздо дешевле и ”может быть легко и выгодно модернизирован”, полагает глава государства: ”Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2"”.

В конце марта Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории.

”Северный поток-2” — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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