Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Европейской комиссии не требуется специальный мандат на ведение переговоров с Россией по газопроводу "Северный поток-2", поскольку он является экономическим проектом.

Об этом Меркель заявила в четверг на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, передает rus.err.ee.

"Я считаю, что некоторые юридические вопросы в связи с "Северным потоком-2" нужно прояснить. Но в остальном это экономический проект, и я считаю, что отдельного мандата для этого не требуется", — цитирует главу немецкого правительства агентство Reuters.

Ряд восточно-европейских государств выступают против этого проекта, полагая, что после его реализации усилится зависимость европейской энергетической политики от Москвы. Их точку зрения поддерживают Европейский парламент, глава Европейского совета Дональд Туск и ряд членов Европейской комиссии. В то же время ряд других государств, включая Германию, которая получит наибольшую выгоду от "Северного потока", считают его чисто экономическим проектом.