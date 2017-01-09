Немецкая компания Mercedes-Benz продала в 2016 году 2,08 миллионов автомобилей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте автоконцерна Daimler. Данный показатель является рекордным за всю историю Mercedes-Benz.

По собственным оценкам Mercedes-Benz, компания стала в 2016 году лидером по продажам легковых автомобилей премиум-класса. Ранее Audi отчиталась о 1,87 млн проданных автомобилей за прошедший год. Другой конкурент Mercedes-Benz, BMW пока не сообщал об окончательных итогах продаж в 2016 году. За первые 11 месяцев прошлого года концерн BMW реализовал 1,82 млн автомобилей.

Объемы продаж Mercedes-Benz растут уже шестой год подряд, рассказал глава Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche). За последний год мировой рост продаж вырос на 11,6 процента, добавил он.