”Меня просто кинули”. Поверивший рекламе в Facebook мужчина нарвался на мошенников

В редакцию Delfi обратился Евгений (имя изменено — прим.ред.) и рассказал о том, как, поверив контекстной рекламе в Facebook, совершил покупку в сомнительном в интернет-магазине.

”Мошенники под видом интернет-магазинов известных брендов рекламируют сайт в сети Facebook и обманывают людей. Лично я купил одежды на 80 евро, и меня просто кинули”, — начал свое повествование Евгений.

Магазин на связь не выходит

”Реклама отображалась у меня в ленте новостей, — продолжил он. — Насколько мне сейчас известно, это платная реклама. Я перешел по ней на сайт и сделал покупку на сумму 76 евро. После этого мне не пришло никаких подтверждений, и я начал сомневается в сделке. Я попробовал связаться с технической поддержкой сайта, но понял, что это невозможно, так как ее просто нет! Есть только форма, которую можно заполнить, что я и сделал, но мне никто не ответил”.

Так у Евгения закрались сомнения относительно благонадежности торговца, и он решил через банк аннулировать покупку: ”Ждать и надеяться, что мне кто-то пришлет покупку, я не вижу смысла, так как после оплаты нет никаких действий со стороны продавца. Связаться с ним тоже нет возможности. В банке ознакомились с транзакцией и приняли мое заявление, но сказали, что не гарантируют возврата, так как деньги могли уже уйти. Кстати, со счета у меня списали не 76 евро, а 81”.

Kuvatõmmis

Примечательно, что в тексте рекламы фигурирует название такого известного продавца как Amazon, но, перейдя по ссылке, Евгений оказался на совершенно другом сайте — www.laurentopmallvip.com, чему на тот момент не придал значения. Сами авторы страницы называют себя ”профессиональным и надежным интернет-магазином”.

Вернуть деньги не всегда возможно

„Покупки в интернете становятся все более популярными. К сожалению, находятся и нечестные продавцы, которые этим пользуются”, — сказала руководитель отдела повседневных банковских операций Swedbank Кай Вооре. Специалист подтвердила, что время от времени банку приходится сталкиваться со случаями, когда клиет обращается с просьбой отменить сделку, осуществленную с помощью карточки, и отозвать платеж, поскольку он обнаружил, что ввел данные своей карточки на ненадежном сайте. „Зачастую люди попадают на сайты нечестных продавцов через социальные сети. Человек читает посты своих друзей и вдруг замечает „великолепное” предложение, от которого очень трудно отказаться. Кликнув по ссылке, он обнаруживает, что невероятное предложение, к тому же, действительно только сегодня, и, поддавшись эмоциям, оплачивает покупку”, — рассказала Вооре.

По ее словам, с отзывом платежа и возвратом средств в случае сомнительной сделки не все так просто. ”Отозвать платеж, к сожалению, невозможно, даже если человек, совершив его, сразу обнаружит, что оплатил покупку на неблагонадежном сайте, — сказала она. — Нужно понимать, что операция осуществляется в момент оплаты и остановить ее не представляется возможным. Но если товар не прибыл к положенному сроку или то, что пришло по почте, вообще с трудом напоминает заказанную вещь и с продавцом не удается связаться, то сделка по карточке может быть оспорена”.

Для того, чтобы оспорить сделку, необходимо подать заявление в банк. Тем не менее, стоит помнить, что возврат средств может оказаться сложным и долгим делом, поскольку на основании заявления клиента запрос на возврат будет передан зарубежному банку, который будет заниматься дальнейшим делопроизводством.

Как не попасться на удочку

Вооре призвала всех быть предельно внимательными при совершении сделок в интернет-магазинах и дала читателям Delfi несколько простых советов, которые помогут избежать неприятных ситуаций при совершении покупок в интернете:

1. Не вводите данные своей карточки на незнакомом сайте без проверки бэкграунда продавца. Для этого можно, например, погуглить название магазина, спросить у знакомых, не заказывал ли кто-нибудь уже на этой странице, поискать отзывы покупателей на форумах.

2. На сайте надежного интернет-магазина должна быть подробная информация о торговце: обязательно должны быть указаны наименование предприятия, его месторасположение, адрес электронной почты и телефонный номер, по которому можно обратиться в случае возникновения проблем.

3. На домашней странице должна быть информация о поставке товара и об условиях его возврата. Если этих данных на веб-странице нет, от покупки лучше отказаться.

4. Настороженность должны вызывать и нереально выгодные предложения. Если за интересующий вас товар запрашивают цену, которая в несколько раз ниже обычной, это, как правило, плохой знак.

А что же Facebook?

”Прежде чем появиться на Facebook или в Instagram, реклама рассматривается на предмет соответствия нашим правилам рекламной деятельности”, — значится на официальном сайте правил рекламной деятельности Facebook.

”Правила рекламной деятельности на Facebook содержат руководства относительно того, какая реклама на сайте допустима, а какая — нет. Когда рекламодатели размещают свои заказы, их реклама проверяется на соответствие этим правилам”, — заверяет команда. На сайте правил приводится довольно внушительный список материалов, которые полностью запрещены (нелегальные продукты и услуги, дискриминация, табачные изделия, рецептурные лекарственные средства, небезопасные пищевые добавки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, товары, материалы и услуги для взрослых, ущемление прав третьих сторон, грамматика и ненормативная лексика, введение в заблуждение и прочее) и материалов, которые разрешены при соблюдении определенных ограничений (алкоголь, азартные игры, государственные лотереи, финансовые услуги, службы знакомств, кредиты на обучение), но описанный выше случай трудно отнести к какой-либо из приведенных категорий. Скорее всего, подразумевается, что мошенничество карается законом по умолчанию, что рекламодатели должны понимать это и что именно они отвечают за свое объявление перед правосудием. Это подтверждает и следующая выдержка: ”Рекламодатели несут ответственность за понимание и соблюдение требований всех действующих норм и законов. Нарушение может привести к различным последствиям, включая прекращение показа рекламы и удаление аккаунта”.

В положении о правах и обязанностях Facebook написано: ”Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы сделать Facebook безопасным, но не можем дать такой гарантии”. Пользователям, которые заметили рекламные объявления, которые могут нарушать положения руководства по рекламе или правила использования сайта, предлагается сообщить об этом при помощи формы по ссылке. ”Мы не в состоянии ответить на каждый запрос лично, но наши специалисты проверят каждое сообщение. Мы ценим вашу помощь в сохранении качества наших рекламных объявлений. В своем вопросе укажите как можно больше сведений, чтобы мы смогли отследить данное рекламное объявление”, — пишет администрация. Об уже возникших проблемах с рекламодателями и их объявлениям следует сообщать здесь.

Бдить и сообщать



Эксперт по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда отметила, что сайт, на котором Евгений совершил покупку, сразу же вызывает подозрение.

”Интернет-магазин”, который открывается при переходе по указанному вами адресу, анонимный. Там нет ни имени продавца, ни контактных данных. Невозможно понять, о ком вообще идет речь и где это находится. Один только этот факт должен насторожить потребителя и побудить его перед передачей своих денег проверить, кто это и можно ли ему доверять”, — сказала она. С рекомендациями от Департамента защиты прав потребителей по совершению безопасных покупок в интернете можно ознакомиться тут и тут.

Больше всего в этой истории Евгения возмущает, что реклама была размещена в такой популярной социальной сети, как Facebook, где на удочку мошенников может попасться еще много народа.

”У меня в голове не укладывается, что они пропускают подобную рекламу. У них аудитория больше, чем у новостных порталов. В том числе и дети”, — говорит мужчина. Как бы то ни было, проверять всех рекламодателей досконально соцсети просто не в силах, поэтому предлагают пользователям бороться вместе: как сообщая администрации о сомнительной рекламе на их платформе, так и самому проявляя бдительность при потреблении рекламируемых услуг.