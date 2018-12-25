Менеджер Elisa по персоналу: в компании уже распространена удаленная работа

Параллельно с удаленной работой Elisa применяет шестичасовой рабочий день в своих представительствах. ”К настоящему времени на такой график работы перешло уже пять представительств Elisa, и первые результаты подтверждают перспективность данного решения. Клиенты стали довольнее, а показатели продаж выросли. А самое важное улучшение заключается в том, что работники стали веселее и энергичнее, и теперь благодаря сокращенным часам работы они могут свободнее планировать свой день”, — рассказала Кайя Теэмяги.

Менеджер Elisa по персоналу призывает все компании рассмотреть возможности внедрения более гибкой организации труда. ”В нынешней ситуации на рынке труда методы смарт-работы должны стать неотъемлемой частью каждой организации. Из года в год актуальность таких решений будет возрастать”, -заверила Кайя Теэмяги. ”Не обязательно сразу все внедрять, можно начать и с небольших пилотных проектов. Если у вас уже успешно действует гибкая организация труда, то советую рассмотреть ситуацию шире, ведь удаленная работа может подойти не только типичным офисным работникам. Данное решение находит все более широкое применение в сферах производства и обслуживания, где общение с клиентами является повседневной задачей. Кстати, работники службы поддержки тоже могут отвечать на письменные запросы клиентов где угодно. Сформулируйте свои цели, обеспечьте наличие технических средств и укрепите уверенность персонала в пользе гибкой организации труда”.

Технический прогресс позволяет многим выполнять нужную работу практически везде. Необходимые средства связи у нас сегодня буквально под рукой в любом месте, а не только в офисе.

Elisa использует ряд технических решений в рамках гибкой организации труда: аппаратуру для сетевых совещаний; рабочие столы с регулируемой высотой, чтобы можно было работать за ними даже стоя; шумоподавляющие занавески в телефонном центре и так далее. ”Поскольку одной из самых серьезных проблем для работников телефонного центра был шум, в новом зале с открытой планировкой для эффективного разграничения рабочих мест установлены уникальные шумоподавляющие занавески”, — отметила Кайя Теэмяги, добавив, что Elisa придает огромное значение трудовой среде. ”Если работодатель создаст комфортную рабочую среду, в которой все бытовые вопросы уже решены и можно спокойно работать, то производительность труда существенно вырастет”, заключила менеджер Elisa по персоналу.