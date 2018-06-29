29.06.2018, 08:18

Мелким фирмам по обслуживанию недвижимости грозят неприятности. ”Виноват” новый закон

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rus.delfi.ee
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Maria Derlõš
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В Эстонии действуют сотни маленьких фирм по обслуживанию недвижимости. И может случиться так, что некоторые из них в один момент станут головной болью клиентов.

В начале года по принуждению государства были созданы тысячи новых КТ. Ранее они были единым целым. 1 июля — срок, к которому новые управляющие должны внести данные в реестр квартирных товариществ. А это означает, что фирмы по обслуживанию должны передать КТ собранную ранее ими единую собственность владельцев квартир — ремонтный фонд. По данным Ärileht, у некоторых фирм могут возникнуть проблемы при выполнении данного требования.

По словам советника Министрства юстиции Вайке Муруметс, она не в курсе, чтобы к настоящему моменту у кого-то были бы с этим проблемы, но и исключать этого нельзя. ”И прежний закон требовал, чтобы управляющий хранил бы общую собственность владельцев квартир отдельно от своей. Однако данное требование выполнялось не всегда”, — прокомментировала она.

В Эстонии активно действуют сотни фирм, занимающихся обслуживанием недвижимости. И лишь с десяток — крупные. Также есть и средние, и малые, и т. н. фирмы одного человека: они обслуживают один или несколько многоквартирных домов.

OÜ Pindi Kinnisvara — одна из крупнейших фирм в данной сфере. Ее член правления Пеэп Сооман надеется, что проблем будет как можно меньше: ”Боюсь, что в июле начнут всплывать случаи, когда у управляющего смешались кошельки. Это и ранее было замечено, будет замечено и в будущем”. Сейчас, по его словам, переломный момент: управляющие должны перевести деньги ремонтного фонда новым сформированным КТ. Также Сооман предсказывает большую корректировку на рынке: часть мелких фирм прекратят свое существование. Они — обанкротятся, так как не смогут выполнить своих обязательств. ”Осмелюсь предположить, что грядут и судебные дела, быть может, десятки”, — добавил он.

Читайте подробности в Ärileht.

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