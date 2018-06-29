Мелким фирмам по обслуживанию недвижимости грозят неприятности. ”Виноват” новый закон

В Эстонии действуют сотни маленьких фирм по обслуживанию недвижимости. И может случиться так, что некоторые из них в один момент станут головной болью клиентов.

В начале года по принуждению государства были созданы тысячи новых КТ. Ранее они были единым целым. 1 июля — срок, к которому новые управляющие должны внести данные в реестр квартирных товариществ. А это означает, что фирмы по обслуживанию должны передать КТ собранную ранее ими единую собственность владельцев квартир — ремонтный фонд. По данным Ärileht, у некоторых фирм могут возникнуть проблемы при выполнении данного требования.

По словам советника Министрства юстиции Вайке Муруметс, она не в курсе, чтобы к настоящему моменту у кого-то были бы с этим проблемы, но и исключать этого нельзя. ”И прежний закон требовал, чтобы управляющий хранил бы общую собственность владельцев квартир отдельно от своей. Однако данное требование выполнялось не всегда”, — прокомментировала она.

В Эстонии активно действуют сотни фирм, занимающихся обслуживанием недвижимости. И лишь с десяток — крупные. Также есть и средние, и малые, и т. н. фирмы одного человека: они обслуживают один или несколько многоквартирных домов.