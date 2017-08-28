28.08.2017, 21:30

Мексика отказалась оплачивать возведение стены на границе с США

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Deutsche Welle
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Pablo Martinez Monsivais, AP

МИД Мексики заявил, что не собирается вести переговоры с Трампом через соцсети или СМИ, а также не будет оплачивать реализацию его планов по строительству стены.

МИД Мексики ответил на критические твиты американского президента Дональда Трампа, заявив, что не будет вести с ним переговоры через социальные сети или СМИ. Заявление мексиканского министерства было опубликовано в воскресенье, 27 августа.

Кроме того, власти Мексики в очередной раз подчеркнули, что выступают против строительства стены на границе с США и не собираются оплачивать реализацию этих планов Трампа.

Трамп 27 августа опубликовал в своем личном аккаунте два твита. Один из них касался необходимости построить стену на границе с Мексикой, поскольку это страна "с одними из самых высоких показателей по уровню преступности в мире". Он подчеркнул, что Мексика должна будет оплатить ее возведение.

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Второй твит был посвящен трудностям переговоров по зоне свободной торговле с Канадой и Мексикой.

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