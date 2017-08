Мексика отказалась оплачивать возведение стены на границе с США

МИД Мексики ответил на критические твиты американского президента Дональда Трампа, заявив, что не будет вести с ним переговоры через социальные сети или СМИ. Заявление мексиканского министерства было опубликовано в воскресенье, 27 августа.

Кроме того, власти Мексики в очередной раз подчеркнули, что выступают против строительства стены на границе с США и не собираются оплачивать реализацию этих планов Трампа.

Трамп 27 августа опубликовал в своем личном аккаунте два твита. Один из них касался необходимости построить стену на границе с Мексикой, поскольку это страна "с одними из самых высоких показателей по уровню преступности в мире". Он подчеркнул, что Мексика должна будет оплатить ее возведение.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.