Акционеры российского сотового оператора "Мегафон" одобрили покупку акций компании Mail.ru Group, сообщают российские информагентства. Обе компании подконтрольны холдингу USM Алишера Усманова.

Акционеры должны были поддержать или заблокировать сделку, условия которой еще в конце декабря одобрил совет директоров "Мегафона". Речь идет о покупке оператором 63,8% голосующих акций (15,2% уставного капитала) Mail.ru Group.

Сумма сделки оставит около 740 млн долларов. Из них 640 млн "Мегафон" выплатит непосредственно после заключения сделки, а еще 100 млн долларов — в течение года после ее закрытия.

В итоге "Мегафон" приобретет акции Mail.ru Group, принадлежавшие структурам Усманова. Количество акций, приобретаемых "Мегафоном", совпадает с долей Усманова в Mail.ru Group. Его же холдингу USM принадлежат 56,32% акций "Мегафона".

В Федеральной антимонопольной службе уже заявили, что не видят никаких препятствий для заключения сделки.

Слухи о возможном объединении компаний появились еще осенью прошлого года, но их сразу же опровергли. Представители "Мегафона" заявили, что после сделки обе компании продолжат работать независимо друг от друга.

Помимо USM, крупными акционерами Mail.ru Group являются южноафриканская медиагруппа Naspers и китайский холдинг Tencent. Среди акционеров "Мегафона" — Сбербанк и шведская TeliaSonera.