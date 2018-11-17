Медведев заявил о восстановлении мировой экономики после кризиса 2008 года

Мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года, многие ошибки исправлены, но оживление идет слишком медленно, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года. Многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, выявлены и исправлены. Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска", — сказал Д.Медведев, выступая на Деловом саммите АТЭС.
"Но с другой стороны, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад", — отметил он.
Так, по его словам, совокупный мировой долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, стала более жесткой денежно-кредитная политика, подавляющее большинство стран не вышло на те темпы ВВП, которые были запланированы.
"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам", — сказал глава правительства РФ.
"Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия", — заявил Медведев.
Он отметил, что такая площадка, как деловой консультативный совет АТЭС, дает возможность прямого обмена мнениями власти с бизнесом.
"Такой диалог сегодня нужен, может быть, как никогда, в довольно сложной, подчас непредсказуемой ситуации, которая сложилась в мировой экономике", — подчеркнул глава правительства.