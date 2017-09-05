Медианная цена квартир выросла во всех уездах Эстонии

По данным Земельного департамента, в первом полугодии текущего года росло число сделок купли-продажи квартир по всей Эстонии, но темп роста цен на недвижимость несколько замедлился, сообщает rus.err.ee.

"Медианная цена квартирных собственностей в первом полугодии продолжала расти во всех уездах, причем росли как совокупная стоимость сделок, так и их число. Квартир было куплено в общей сложности на 708 млн евро, что на 20,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было заключено 11 057 сделок, что на 11% больше, чем в (первом полугодии) прошлого года", — сказал во вторник, 5 сентября, гендиректор департамента Тамбет Тийтс.

Медианная цена квадратного метра жилья за указанный период выросла на 5,8% до 1219 евро.

Медианная цена квадратного метра в Таллинне составила 1636 евро, что стало новым рекордным уровнем, причем цены выросли во всех районах столицы.

Рекордный уровень достигнут и в Тарту, где в самом городе медианная цена квадратного метра составила 1236 евро, а в прилегающих к Тарту волостях, где в основном продаются квартиры в новых домах — 1281-1310 евро.

В Пярнуском уезде также существенно выросли число сделок и медианная цена, а в Ида-Вируском уезде сделок стали заключать больше, но уровень цен оставался стабильным, отметили в Земельном департаменте.