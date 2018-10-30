30.10.2018, 10:41

Мебельная фирма привезла клиенту ”ужасный” диван: с присланным на замену товаром все тоже оказалось плохо

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rus.delfi.ee
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Paljassaare elu
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В январе потребитель приобрел в Optimus Mööbel угловой диван стоимостью 676 евро. В марте диван доставили ему домой, но после снятия упаковки выяснилось, что покрытие в нескольких местах порвано, а на металлических деталях наблюдаются следы от клея.

Клиент сразу же сообщил об этом продавцу, который пообещал заменить товар. Несмотря на то, что клиент просил фирму сообщить о времени привоза нового товара, чтобы он смог отпроситься с работы, этого сделано не было и диван привезли в то самое время, когда он находился на службе.

Также ему сообщили, что диван не проходит в дверь подъезда. Клиент попросил оставить диван у дверей, чтобы он по приходу смог транспортировать его в квартиру, но работники фирмы не стали этого делать.

Потребитель позвонил продавцу и спросил, почему диван доставили в несогласованное с ним время, но ответа не получил. Не последовало ответа и на письменную жалобу. Потребитель пожелал отказаться от дивна, предложенного в качестве замены, и попросил вернуть ему 675 евро.

Своих объяснений фирма не предоставила и комиссии по потребительским спорам, в связи с чем на основании переданной потребителем информации было решено, что заявление потребителя следует удовлетворить.

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