17.10.2018, 19:01

"Мебельная эпопея" читателя: ожидание заказа более двух месяцев, неразбериха с товарами и потерянные детали

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комментарий фирмы
rus.delfi.ee
EST
Sisustusmess Habitare 2014
Foto: Eero Vabamägi

Знакомая история — продавец обещает одно время доставки, а в итоге заказ приходится ждать месяцами? Подобный случай произошел и с читательницей Delfi Елизаветой, которая потратила много нерв из-за своего заказа с сайта Mööbel1.ee. Как сообщает сама фирма, задержки с доставкой зависят от производителя мебели, но это еще не делает его плохим производителем.

Я обратилась в фирму Mööbel1, так как по счастливой случайности нашла именно у них ту мебель, которую хотела, и ничего не предвещало беды. 6 августа я сделала заказ на сайте с платной доставкой в 20 евро на дом. Со мной сразу же связались и спросили, хочу ли я частичную доставку по мере поступления товара или же мне привезут все разом, я выбрала первый вариант. Больше всего времени, до 6-7 недель, должно было пойти на шкаф (к слову, он пришел раньше всего остального)" ", — описывает начало своей "мебельной эпопеи" Елизавета.

Через 2 недели покупателю позвонили со словами, что завтра доставят часть мебели, но в связи с работой она попросила доставку на следующий день. Ей пообещали позвонят в следующий раз, когда будут собирать доставку, но в течение двух недель звонков не поступало, и 10 сентября она позвонила в фирму сама. Вместо хороших новостей ей сообщили, что одна коробка с деталями мебели пришла деформированной, и фирма заказала эту деталь еще раз. Ей обещали перезвонить в конце недели или в начале следующей.

"18 сентября я решила, что хватит с меня звонков, и написала им письмо с претензией по поводу условий доставки. В тот же день я получила письменный ответ с извинениями, также мне пообещали вернуть деньги за доставку. На следующий день мне позвонили и спросили, будет ли мне удобно получить мебель 20 сентября. В этот день мне наконец-то доставили шкаф, комод и прикроватные тумбы, оставалось дождаться только кровати и деформированной детали одной из тумб", — рассказывает читательница о первом успехе.

"25 сентября мне позвонили и сказали, что деталь пришла. Я попросила доставить ее уже вместе с кроватью, и тут меня ждал неприятный сюрприз: девушка сказала, что кровать еще не готова, что у них какие-то проблемы, и кровать, возможно, придется ждать до двух месяцев. Моему возмущению уже не было предела. Я была в недоумении, как же так они контактируют между собой, если ничего не успевают в срок", — возмущается читательница.

Сотрудница фирмы перезвонила и пообещала, что кровать доставят через полторы недели. 5 октября кровать действительно пришла, и покупатель договорилась о доставке на 10 октября с 9 до 10 утра.

"Утром 10-го числа в 10:00 я все еще не получила звонка от курьера, потому мне пришлось вновь звонить в фирму самой. К слову, мне пришлось специально договариваться о том, что я прийду на работу немного позже. В итоге передо мной извинились и сказали, что через 10-15 минут курьер будет. Я получила кровать и больше была рада тому, что я наконец распрощаюсь с этой фирмой, но не тут то было — при сборке кровати обнаружила, что не хватает деталей! Эпопея продолжается…" — описывает Елизавета последнюю каплю.

После того, как Delfi отправил фирме запрос о комментарии, Елизавета сообщила, что ей сразу же позвонили из фирмы: "Вдруг у них в Таллинне мгновенно нашлась кровать с такими деталями! Сказали, что детали привезут сегодня же в удобное для меня время".

Фирма: мы сами не изготавливаем товары, но доверяем нашим производителям

"Нам очень жаль, что решение проблемы ситуации с клиентом набрало такой большой оборот. Прежде всего мы хотели бы отметить, что на данный момент заказ успешно закончен, решение проблемы найдено и клиент остался доволен. Несмотря на решение проблемы, мы относимся к таким ситуациям максимально внимательно и находим решения, как в будущем улучшить свою работу", — прокомментировал инцидент менеджер по продажам Mööbel1 Сандер Коданик.

"К сожалению, мы сами не изготавливаем товары, которые представлены на нашем сайте. В связи с этим, ситуации по недостаткам в комплектации решаем с производителем, опираясь на условия сотрудничества и взаимопонимание. Проверка комплектации товара проходит на заводе производителя. При доставке товара к нам на склад мы не можем пересмотреть комплектацию в коробках, в связи с тем, что мы не можем испортить товарный коммерческий вид", — объясняет Коданик.

ТОП

"Наш опыт сотрудничества с производителями более 10 лет. Мы доверяем нашим производителям. Также, как в любой человеческой деятельности, бывают ошибки. Мы делаем выводы из таких ситуаций и работаем в сторону лучших результатов ежедневно. Мы рады, что на данный момент мы решили ситуацию с клиентом и он остался доволен, как и большинство наших клиентов", — говорит менеджер.

Елизавета же просто рада, что ее эпопея с покупкой закончилась.

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