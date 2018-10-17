"Мебельная эпопея" читателя: ожидание заказа более двух месяцев, неразбериха с товарами и потерянные детали

"25 сентября мне позвонили и сказали, что деталь пришла. Я попросила доставить ее уже вместе с кроватью, и тут меня ждал неприятный сюрприз: девушка сказала, что кровать еще не готова, что у них какие-то проблемы, и кровать, возможно, придется ждать до двух месяцев. Моему возмущению уже не было предела. Я была в недоумении, как же так они контактируют между собой, если ничего не успевают в срок", — возмущается читательница.

Сотрудница фирмы перезвонила и пообещала, что кровать доставят через полторы недели. 5 октября кровать действительно пришла, и покупатель договорилась о доставке на 10 октября с 9 до 10 утра.

"Утром 10-го числа в 10:00 я все еще не получила звонка от курьера, потому мне пришлось вновь звонить в фирму самой. К слову, мне пришлось специально договариваться о том, что я прийду на работу немного позже. В итоге передо мной извинились и сказали, что через 10-15 минут курьер будет. Я получила кровать и больше была рада тому, что я наконец распрощаюсь с этой фирмой, но не тут то было — при сборке кровати обнаружила, что не хватает деталей! Эпопея продолжается…" — описывает Елизавета последнюю каплю.

После того, как Delfi отправил фирме запрос о комментарии, Елизавета сообщила, что ей сразу же позвонили из фирмы: "Вдруг у них в Таллинне мгновенно нашлась кровать с такими деталями! Сказали, что детали привезут сегодня же в удобное для меня время".

Фирма: мы сами не изготавливаем товары, но доверяем нашим производителям

"Нам очень жаль, что решение проблемы ситуации с клиентом набрало такой большой оборот. Прежде всего мы хотели бы отметить, что на данный момент заказ успешно закончен, решение проблемы найдено и клиент остался доволен. Несмотря на решение проблемы, мы относимся к таким ситуациям максимально внимательно и находим решения, как в будущем улучшить свою работу", — прокомментировал инцидент менеджер по продажам Mööbel1 Сандер Коданик.

"К сожалению, мы сами не изготавливаем товары, которые представлены на нашем сайте. В связи с этим, ситуации по недостаткам в комплектации решаем с производителем, опираясь на условия сотрудничества и взаимопонимание. Проверка комплектации товара проходит на заводе производителя. При доставке товара к нам на склад мы не можем пересмотреть комплектацию в коробках, в связи с тем, что мы не можем испортить товарный коммерческий вид", — объясняет Коданик.

"Наш опыт сотрудничества с производителями более 10 лет. Мы доверяем нашим производителям. Также, как в любой человеческой деятельности, бывают ошибки. Мы делаем выводы из таких ситуаций и работаем в сторону лучших результатов ежедневно. Мы рады, что на данный момент мы решили ситуацию с клиентом и он остался доволен, как и большинство наших клиентов", — говорит менеджер.

Елизавета же просто рада, что ее эпопея с покупкой закончилась.