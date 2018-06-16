McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передает Business Insider.

Только из заведений фастфуда в Великобритании ежедневно попадает на свалку 1,8 млн пластиковых соломинок, передает "Лайф".

С сентября этого года 1361 ресторан McDonald's, расположенный на территории Великобритании и Ирландии, откажется от пластиковых трубочек. Они будут заменены на другие, сделанные из бумаги. "Мы опросили большую часть наших клиентов и выяснили, что они не против нововведения", — заявил исполнительный директор "Макдоналдс" Великобритании и Ирландии Пол Помрой. По данным BBC, только в ресторанах "Макдоналдс" в Великобритании ежедневно используется 1,8 млн соломинок в день.