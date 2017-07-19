Мажоритарным собственником предприятия в сфере торговли Humanlink стало финское Transval Group

Собственники Humanlink (бывшее Varumeesteenindus) и Transval Group Oy заключили договор, согласно которому мажоритарным собственником предприятий Humanlink стало финское предприятие Transval Group. Исполнительный директор Humanlink Яркко Тайнио продолжит свою деятельность на предприятии в качестве важного ключевого лица и собственника. Отвечающий за коммерческую деятельность в странах Балтии Тоомас Сабсай также останется собственником предприятия, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Предприятие Humanlink работает в сфере розничной и оптовой торговли более десяти лет, предлагая решения, оптимизирующие потребности в рабочей силе. Основные услуги — предложение решений по складированию и организации касс. Humanlink работает в Финляндии, Эстонии и Латвии, в общей сложности в фирме работает около 270 специалистов в сфере торговли. Прогнозируемый оборот предприятия на 2017 год составляет 3,8 миллиона евро. Transval Group предлагает решения и консультации по оптимизации рабочей силы складов и терминалов предприятий промышленности, торговли и логистики.

”Заключенная сделка поможет расширить и другие сферы деятельности Transval в странах Балтии. Портфель наших услуг расширяется в Эстонии и Латвии, и в дальнейшем мы сможем предлагать своим клиентам еще более широкие возможности, чем ранее”, — сказал руководитель коммерческой деятельности Humanlink в странах Балтии Тоомас Сабсай.

”Фирма Humanlink быстро росла, и мы пришли к тому, что теперь пришел правильный момент стать частью большого концерна. Основанный на сдельной работе метод деятельности Transval и сильное ноу-хау хорошо поддерживают стратегию роста Humanlink. Я верю, что вместе с Transval мы еще лучше сможем выполнить потребности своих клиентов”, — сказал исполнительный директор Humanlink Яркко Тайнио.

”Объединение полученного за годы деятельности опыта Humanlink в сфере торговли и опыта внутренней логистики Transval — это хорошая основа для запуска нового направления бизнес-деятельности в концерне Transval. Так мы сможем улучшить внутреннюю логистику торговой сети от склада и до полок с кассами. Я рад приветствовать весь персонал Humanlink, присоединяющийся к концерну Transval”, — сказал исполнительный директор Transval Group Ристо Вило.