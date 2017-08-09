Mazda разработала экономичный бензиновый двигатель без свеч зажигания

Японский автопроизводитель Mazda Motor объявил о разработке инновационного двигателя Skyactiv-X, который позволяет сократить расход топлива на 30% за счет отказа от свеч зажигания.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее автомобили будут оснащаться новым двигателем с 2019 года. В нем воспламенение топлива происходит путем сжатия, и поэтому ему в большинстве случаев не требуются свечи зажигания.

Тем не менее, свечи по-прежнему будут включены в конструкцию для особых случаев, например, для запуска двигателя при экстремально низких температурах. По словам экспертов, новая технология позволит повысить эффективность расхода топлива до уровней, сопоставимых с дизельными моторами, без характерного для последних выхлопа значительного объема оксидов азота.

Таким образом, Mazda, продающая около 1,5 млн автомобилей в год, намерена продлить жизнь традиционного двигателя внутреннего сгорания, параллельно разрабатывая собственные электродвигатели совместно с Toyota. Кроме того, Mazda намерена сделать функции автономного вождения стандартной во всех своих автомобилях с 2025 года.