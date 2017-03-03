Maxima вводит оплату покупок бесконтактной картой

Начиная с 1 марта во всех магазинах торговой сети для оплаты покупок можно использовать бесконтактную банковскую карточку, сообщает Maxima.

”Используя эту современную технологию, жители Эстонии могут совершать в наших магазинах покупки еще быстрее и удобнее, — подчеркнул генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. — Данные и отзывы, полученные за первые дни, дают все основания надеяться, что это нововведение будет принято не менее позитивно, чем, например, кассы самообслуживания или интернет-магазин”.

По словам финансового директора Maxima Eesti Алексея Кадырко, бесконтактной карточкой можно оплачивать покупки стоимостью до 10 евро в любом магазине торговой сети. ”Будете ли совершать покупку в обычной кассе, инфостоле или кассе самообслуживания, теперь для ее оплаты достаточно приложить банковскую карту к платежному терминалу. Единственное ограничение — максимальная стоимость покупки в 10 евро, установленная Банком Эстонии”, — объяснил Алексей Кадырко.

Финансовый директор Maxima Eesti добавил, что в случае, если стоимость покупки превышает 10 евро, то карточку следует использовать как обычную.

В магазинах Maxima можно использовать бесконтактную карту, выданную любым банком. О том, что возможность оплаты покупки бесконтактной картой активирована, свидетельствует соответствующий знак на экране платежного терминала.