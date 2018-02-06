Maxima снизила постоянные цены еще на 1000 товаров

С сегодняшнего дня во всех магазинах Maxima покупателей ждет в два раза больше продуктов и промтоваров, постоянные цены на которые бессрочно снижены в среднем на 13%, сообщается в пресс-релизе.

Тем самым лидер цен среди торговых сетей Эстонии продолжает программу ”Снижаем цены!”, в рамках которой Maxima в октябре 2017 года снизила постоянные цены на 1000 товаров ежедневного потребления.

”Спрос на товары по постоянно сниженным ценам в очередной раз подтвердил, что жители Эстонии желают покупать свои любимые товары по максимально низким ценам. А также показал, что покупатели заинтересованы в том, чтобы выбор таких товаров был как можно шире. Ведь так они могут обеспечить себе и своей семье благополучие”, — подытожила отзывы и покупательскую статистику за четыре месяца действия программы коммерческий директор торговой сети Кристина Мустонен.

”Мы заботимся о благополучии наших покупателей. А потому в сотрудничестве с партнерами, которые поддержали нашу программу, мы нашли новые возможности для снижения цен. Теперь жителей Эстонии ждет в два раза больше товаров по постоянно сниженным ценам”, — пояснила коммерческий директор Maxima то, как удалось продолжить программу.

По данным Департамента статистики, в течение последних двух лет, то есть с декабря 2015 по декабрь 2017, наибольшее влияние на рост цен оказали продукты и безалкогольные напитки. ”Тогда, как в общем цены в Эстонии выросли на 5,7%, цены на продукты и напитки увеличились на 8,8%. При этом больше всего цены выросли на молоко, молочные продукты и яйца — почти на 13%”, — отметила Виктория Трасанов, руководитель отдела статистической экономики Департамента статистики.